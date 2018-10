Preciso nos momentos decisivos, Gasquet elimina Kyrgios e vai às quartas em Tóquio

Na madrugada desta sexta-feira (04), o francês #25 Richard Gasquet venceu um duelo disputadíssimo contra o australiano #27 Nick Kyrgios, válido pela segunda rodada do ATP 500 de Tóquio, no Japão. Em um jogo sem quebras de saque, o veterano de 32 anos bateu o jovem de 23 em sets diretos, parciais de 7/6 (4) e 7/6 (1), em 1h16 de partida. Esse foi o sexto triunfo de Gasquet em oito confrontos entre os dois.

Os dois sets foram muito parecidos. Jogando com muita regularidade, o francês pouco era incomodado por um agressivo, porém errático, adversário. Comandando os pontos com o primeiro serviço, os tenistas confirmavam seus games com tranquilidade. Kyrgios teve dois break points contra, mas sacou muito bem e manteve-se vivo.

A parcial foi ser decidida no tie-break, onde o australiano chegou a ter uma mini quebra de vantagem e liderar até o 4 a 3. Foi então que Gasquet reagiu, venceu quatro pontos em sequência e fechou o set em 7/6 (7-4).

O panorama se manteve na segunda parcial. O francês seguia muito consistente e não deixava Kyrgios jogar a vontade. O australiano, por sua vez, oscilava em alguns games e teve de salvar três chances de quebra ao longo do set. A igualdade prevaleceu e mais uma vez a decisão foi para o tie-break.

Dessa vez, Gasquet foi quem se impôs e comandou o game desempate desde o início. Perdendo apenas um ponto ao longo do tie-break, fechou em 7/6 (7-1) com um ace.

Nas quartas de final do Rakuten Open, Gasquet enfrentará o sul-africano #9 Kevin Anderson, que bateu o norte-americano #41 Frances Tiafoe por 2 sets a 1, parciais de 6/3, 3/6 e 6/2.