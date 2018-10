Siniakova passa sem dificuldades por Bertens e avança às quartas de Pequim

Katerina Siniakova, número 40 no ranking WTA voltou a fazer das suas no palco do China Open​. A tcheca despachou uma das tenistas mais em forma dos últimos meses, a holandesa #11 Kiki Bertens, por 6/4 e 6/3, em 1h33 de partida. Com a vitória, Siniakova avança às quartas de final e atinge seu melhor ranking da carreira - aproximadamente #33.

As estatísticas mostram a superioridade da tcheca em quesitos básicos. No serviço, Siniakova venceu 62% dos pontos no primeiro e 50% no segundo, não fez aves e cometeu duas dupla faltas. Bertens venceu 60% dos pontos no primeiro serviço e 40% no segundo, fez dois aces e cometeu alarmantes nove dupla faltas.

Siniakova enfrentou seis break points e salvou quatro deles. Bertens enfrentou oito break points, salvou três.

Siniakova, número dois do mundo em duplas, mas apenas viva jogando no torneio simples no WTA Premier Mandatory de Pequim, disputa uma vaga para as semifinais contra a #2 Caroline Wozniacki, que eliminou a #21 Anett Kontaveit nas quartas. Wozniacki está na vantagem no confronto direto (3 a 1), mas perdeu o encontro mais recente contra a tcheca.