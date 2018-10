Wozniacki faz boa partida e elimina Kontaveit rumo às quartas do China Open

A quadra principal do China Open vivenciou na madrugada desta quinta-feira (4) uma ótima partida entre a número do mundo, Caroline Wozniacki e a a estoniana #21 Anett Kontaveit. Wozniacki, que não vem fazendo grande campanha desde o título do Australian Open, parece ter reencontrado seu bom ritmo na Ásia. A dinamarquesa venceu pelas parciais 7/5 e 6/4, em 1h53. O confronto direto entre ambas agora está empatado em 2 a 2.

​Em um primeiro set agitado e muito equilibrado, cinco quebras de serviço, duas por conta da estoniana e três por conta da dinamarquesa. Ao todo foram 11 break points – cinco convertidos. O dado mais importante é o de que Kontaveit chegou a ter quatro set points e não foi capaz de converter nenhum. O set durou 1h05.

No segundo set, uma pequena queda de ritmo. Kontaveit aparentou maior cansaço, sofreu quebra, conseguiu a quebra de volta, mas voltou a sofrer outra quebra, no game final da partida. A segunda parcial durou 48 minutos.

Ao todo foram cinco aces por conta da dinamarquesa, que cometeu uma dupla falta. Kontaveit fez dois aces e cometeu o dobro de dupla faltas. Wozniacki venceu 63% dos pontos em seu primeiro serviço e 50% no segundo. A estoniana marcou 53% dos pontos no primeiro serviço e 47% no segundo.

Wozniacki enfrenta nas quartas de final do WTA Premier Mandatory de Pequim a tcheca #40 Katerina Siniakova, que despachou a holandesa #11 Kiki Bertens em sets diretos.

Um destaque especial para a bielorrussa #16 Aryna Sabalenka, que venceu a francesa #8 Caroline Garcia, atual campeã pelas parciais de 5/7 7/6(3) 6/0 em 2h22 na madrugada desta quinta-feira (4). Aryna enfrenta nas quartas de final a chinesa #28 Qiang Wang, que venceu em sets diretos a tcheca #7 Karolina Pliskova.