Em jogo cheio de alternativas, Anderson vence Tiafoe e vai às quartas em Tóquio

Na madrugada dessa quinta-feira (4), o sul-africano #9 Kevin Anderson derrotou o jovem americano #41 Frances Tiafoe por dois sets a um com parciais de 6/3, 3/6 e 6/2. Com o triunfo, Anderson avançou para as quartas de final do ATP 500 de Tóquio, em busca de garantir sua vaga no ATP Finals e se consolidar como um dos dez melhores no ranking da ATP.

O primeiro set foi cheio de alternativas mas com vantagem para Anderson, o diferencial sendo o sexto game da primeira parcial, quando o veterano sacador quebrou após ter conquistado dois breaks points ao seu favor no saque de Tiafoe. O sul-africano jogou de forma mais precisa usando seu poderoso saque e sua potente direita, sendo mais firme na hora de decidir a parcial vencendo por 6/3, em 36 minutos de set.

Mais tranquilo e muito mais focado e regular no fundo de quadra, Tiafoe voltou mais agressivo e usou e abusou das suas bolas cheias de potência no segundo set, se impondo diante de Anderson. Mesmo se perdendo no mental esporadicamente, a maior consistência e o maior poder ofensivo pesaram para que 'Big Foe' jogasse de forma mais focada, fechando o segundo set devolvendo o placar de 6/3, em 53 minutos de set, empatando o confronto.

O set final foi bem equilibrado, mas com vantagem de novo para Anderson, o diferencial sendo o segundo e oitavos games da parcial quando, novamente, Anderson quebrou o saque de Tiafoe. Anderson foi mais cirúrgico ainda mantendo seu saque e com os seus voleios impecáveis, sendo mais perfeito na hora de definir a parcial e o jogo por 6/2, em mais 41 minutos de uma dura batalha em quadra.

Nas quartas de final do Rakuten Open, Anderson enfrenta o #25 Richard Gasquet, que despachou o australiano #27 Nick Kyrgios por dois sets a zero.