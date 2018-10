Fognini derruba Rublev sem maiores problemas e segue às quartas em Pequim

<p style="text-align: left;">Na madrugada dessa quinta-feira (4), o talentoso italiano #13 <strong>Fabio Fognini</strong> conseguiu mais uma vitória consolidando cada vez o melhor ano em sua carreira. O cabeça de chave número quatro eliminou o russo #68<strong> Andrey Rublev </strong>por dois sets a zero com parciais de 6/4 e 6/3, e garantiu vaga às quartas de final do <strong>ATP 500 de Pequim</strong>.</p> <p style="text-align: left;">O primeiro set foi bem disputado mas com vantagem para Fognini, o diferencial sendo o terceiro game da primeira parcial, quando quebrou sem desperdiçar os três <em>breaks</em> criados no saque do protegido de Fernando Vicente. O quarto cabeça de chave jogou mais focado usando sua habilidade costumeira e a vantagem obtida, sendo mais consistente, sem ser indolente, na hora de decidir, vencendo por 6/4, em 33 minutos de set.</p> <p style="text-align: left;">Mais tranquilo e contando com muitos erros não-forçados de seu oponente, o italiano seguiu mais agressivo e usou e abusou ainda mais da suas bolas maliciosas no segundo set, se impondo diante de Rublev. A maior habilidade e sua direita em estado de graça também ajudaram para que Fognini jogasse de forma mais relaxada, fechando assim o segundo set por 6/3, em 36 minutos de jogo, encerrando o confronto.</p> <p style="text-align: left;">Nas quartas de final do <strong>China Open</strong>, Fognini enfrenta o húngaro #45 <strong>Martón Fucsovics</strong>, que venceu o italiano #22 Marco Cecchinato por dois duros sets a zero, após 1h15.</p>