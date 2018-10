Wozniacki passa fácil por Siniakova rumo às semis do China Open

A dinamarquesa número dois do mundo deu aula de tênis nas quadras do China Open na manhã desta sexta-feira (5). Caroline Wozniacki, atual vencedora do Australian Open, venceu sem qualquer dificuldades a tcheca #40 Katerina Siniakova pelas parciais de 6/2 duplo, em apenas 69 minutos.

Wozniacki fez três aces e não cometeu dupla faltas, já Siniakova fez os mesmo três aves e cometeu também três dupla faltas. A dinamarquesa ainda fez 75% dos pontos no segundo serviço, Siniakova fez apenas 30%.

Wozniacki começou a partida focada e disposta a mostrar o porquê de ser atualmente a dona do posto de segunda melhor do mundo no ranking WTA. A dinamarquesa não chegou nem perto de enfrentar break points e quebrou o serviço da tcheca com extrema facilidade - duas vezes em cada set.

Wozniacki, que já está classificada para o WTA Finals, segue no Premier Mandatory de Pequim e enfrenta nas semis a dona da casa, a chinesa #28 Qiang Wang, que passou com facilidade a bielorrussa #16 Aryna Sabalenka.