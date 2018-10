Sevastova derruba Osaka e alcança maior final da carreira em Pequim

Na melhor semana de sua carreira, Anastasija Sevastova chega a sua primeira final de um Premier Mandatory. Neste sábado (6), a letã venceu Naomi Osaka, campeã mais recente de um Slam, em sets diretos, com parciais de duplo 6/4 em 1h31 de partida pelas semifinais do WTA de Pequim, na China.

Sevastova mantém sua boa fase no segundo semestre de 2018 ao bater a quarta top 10 desde agosto, a nona vez em sua carreira e a terceira contra Osaka, sendo apenas essa enquanto a japonesa se situa no top 10. Nos torneios, a letã já alcançou as quartas em pelo menos cinco dos seus últimos sete torneios jogados, tendo conquistado o título em Bucareste, na Romênia, e as semifinais no US Open, caindo para a vice-campeã Serena Williams.

Na partida, Sevastova conseguiu dispôr de um grande nível de tênis, especialmente em seu serviço, onde conseguiu nove aces em dez games de saque, juntamente com 76% dos pontos de seu primeiro serviço. Osaka, em contrapartida, marcou três aces e quatro duplas faltas com apenas 58% de primeiro serviço.

Não somente o alto nível da finalista de Pequim propiciou a vitória, mas também os problemas da japonesa. Durante a partida, ela pediu atendimento médico uma vez para as costas, em que ela alega estar sentindo dores, resultando em diversos problemas com seu serviço, além de causar mais erros não forçados, pois segundo ela, estava tentando encurtar cada vez mais os pontos.

Em entrevista, Sevastova ressaltou seu processo mental de confiança que a ajudou a crescer: "você simplesmente tem mais confiança depois que começa a ganhar algumas partidas. Começa a acreditar mais em si mesmo e jogar de maneira mais consistente". Quanto a partida de domingo, na final, ela também se mostrou esperançosa: "sinto que estou jogando muito bem, então na final sempre se tem uma chance".

Lutando para melhorar ainda mais seu ranking, podendo chegar à #11, marca inédita em sua vida, Anastasija Sevastova degladiará contra Caroline Wozniacki pelo troféu de campeã do WTA de Pequim. No confronto direto, a dinamarquesa venceu todas as quatro partidas realizadas, a última delas em Roma, também em 2018.