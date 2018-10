 Basilashvili surpreende, elimina Edmund e vai à decisão em Pequim

Após seu primeiro título de ATP 500 na carreira, o #34 Nikoloz Basilashvili está de volta a outra final, da mesma categoria. Neste sábado (6), o georgiano bateu o #16 Kyle Edmund, do Reino Unido, em sets diretos, com parciais de 7/6(6) e 6/4, em 1h39 de partida, pelas semifinais do ATP 500 de Pequim, na China.

Foi a sétima semifinal de Basilashvili em sua carreira, a segunda na temporada. Com isso, ele conquistou a sua quarta vitória nesse estágio, possuindo uma vitória e duas derrotas nas finais disputadas, sendo a vitória num ATP 500 (Hamburgo) e as derrotas em ATPs 250 (Memphis e Kitzbühel).

Em entrevista, o finalista confessou estar feliz com seu desempenho. "Bastante satisfeito em como joguei hoje. Foi uma partida muito difícil. Consegui me manter calmo no primeiro set mesmo que eu não estivesse me sentindo bem", disse Basilashvili. Ele disse que estava sentindo dores de cabeça ao longo da partida.

Na última partida do China Open, o georgiano terá como adversário o cabeça de chave número um, o argentino #4 Juan Martín del Potro, que avançou às finais após um W/O do #13 Fabio Fognini, que alegou estar sentindo dores no tornozelo. Os dois se enfrentaram apenas uma vez no circuito, em Shanghai 2017. Del Potro venceu em três sets.

Na entrevista, Basilashvili comentou sobre o que espera para a decisão. "Será uma partida interessante. Estou ansioso para ela", disse o georgiano, em busca de seu segundo título da carreira.