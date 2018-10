Basilashvili supera Del Potro e conquista o título no ATP 500 de Pequim

O georgiano #34 Nikoloz Basilashvili vai dando sequência a sua ótima temporada no ano de 2018. Depois do título em Hamburgo, o primeiro de sua carreira, o tenista sagrou-se campeão do ATP 500 de Pequim, na manhã deste domingo (07), ao derrotar o argentino #4 Juan Martin Del Potro por 2 sets a 0, com duplo 6/4, em 1h39 de partida. Com o resultado, o georgiano saltará 11 posições no ranking, aparecendo na 23ª posição na atualização desta segunda-feira.

Jogando um tênis agressivo, Basilashvili buscava acuar e pressionar o argentino, que sofria fisicamente por estar com uma forte gripe, sempre que possível. Com uma quebra logo no terceiro game, o georgiano passou a liderar o placar e chegou a ter mais três break points no sétimo game, mas todos foram salvos por Del Potro. Fazendo valer a vantagem conquistada, sacou para o set e fechou em 6/4 com um belo winner de forehand.

Precisando reagir na partida, o argentino melhorou a porcentagem no saque, mas não conseguia conter a intensidade do adversário nas trocas de bola. Del Potro conseguiu resistir no sétimo game e confirmar seu serviço, mas acabou sucumbindo no 4 a 4 e viu o georgiano obter o break e sacar para o título. Em um game nervoso, Basilashvili salvou uma chance de quebra e, em seu segundo match point, fechou novamente em 6/4 com um swing volley cruzado.