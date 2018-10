De virada, Coric bate Wawrinka e avança à segunda rodada do Masters 1000 de Shangai

O croata #19 Borna Coric estreou com o pé direito no Masters 1000 de Shangai, na China. O décimo terceiro cabeça de chave bateu o suíço #69 Stan Wawrinka, que jogou através de um wildcard da organização, por 2 sets a 1, de virada, parciais de 4/6, 6/4 e 6/3, em 1h58 de partida. Essa é a primeira vez que Coric avança para a segunda rodada do torneio asiático.

O primeiro set foi decidido no detalhe. Depois dos tenistas trocarem break points não convertidos no início da parcial, foi Wawrinka quem se impôs e obteve a quebra, no sétimo game. Com a vantagem no placar, o suíço administrou e foi sacar em 5/4. Coric colocou pressão e teve duas chances de devolver o break, mas viu Stan subir o nível e ganhar quatro pontos seguidos, fechando o set em 6/4.

A segunda parcial foi muito parecida com a anterior. Com um ótimo nível de tênis, o jogo poderia ter ido para qualquer um dos dois. Mas, dessa vez, o croata foi mais preciso. Sacando muito bem, os tenistas foram mantendo seus saques até o décimo game, onde ocorreu a quebra crucial. Comandando com seu forehand, Coric quebrou o suíço com um winner de devolução e fechou em 6/4, empatando o duelo.

Motivado, o croata veio com tudo para o terceiro set. Com uma quebra logo no quarto game, abriu 4/1 no marcador. A partir daí, o jovem de 21 anos fez valer seus games de saque e resistiu muito bem a pressão do ex-top 4 do mundo. Servindo para a vitória, fechou em 6/3 com mais um winner.

Na próxima fase do Shanghai Masters, Coric enfrentará o qualifier norte-americano #104 Bradley Klahn, que eliminou o australiano #38 Nick Kyrgios de virada, parciais de 4/6, 6/4 e 6/3.