Em partida segura, Djokovic bate Chardy e estreia com o pé direito em Shanghai

Em sua estreia no Masters 1000 de Xangai, o sérvio #3 Novak Djokovic passou sem sustos pelo francês #41 Jeremy Chardy por 2 sets a 0, parciais de 6/3 e 7/5, em 1h21 de duelo. Com o resultado, aumentou a freguesia do adversário, que agora em 12 partidas contra o ex-número um do mundo soma 12 derrotas e nenhum set conquistado.

Voltando às quadras depois do título do US Open, Djokovic pareceu não sentir a diferença do piso de Xangai, um pouco mais veloz que o de Nova Iorque. Firme e consistente nas trocas de bola, pouco foi ameaçado durante a primeira parcial. Com uma quebra no quinto game, liderou o placar até o final e, com tranquilidade, fechou em 6/3.

O francês melhorou seu saque e veio mais agressivo para o segundo set. Apesar disso, seguia sem conseguir ameaçar Nole em seus games de serviço. O jogo ficou equilibrado e parecia que a parcial seria decidida no tie-break. Porém, no 12º game, o sérvio cabeça de chave número dois do torneio aplicou grandes devoluções e conquistou o break, selando a vitória por 7/5.

Nas oitavas de final do Shanghai Masters, Djokovic enfrentará o vencedor do confronto entre o italiano #21 Marco Cecchinato e o sul-coreano #26 Hyeon Chung, que entram em quadra nesta quarta (10).