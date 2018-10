Muguruza e Svitolina vencem com facilidade na estreia em Hong Kong

Vivendo momentos ruins nos últimos meses, mas candidatas ao título do WTA de Hong Kong, a #5 Elina Svitolina e Garbiñe Muguruza passaram com facilidade na estreia. A ucraniana, número cinco do mundo, venceu a australiana #181 Priscilla Hon por 2 sets a 0, com parciais de 6/2 6/3, em pouco mais de uma hora de jogo.

Controlando todas as ações do jogo, Svitolina aproveitou-se do ótimo desempenho em seu primeiro serviço e não deu chances à adversária. No primeiro set, obteve três quebras de serviços e venceu em menos de meia hora. No segundo set, Elina tomou um susto logo de início, ao ser quebrada pela adversária no primeiro game. Mesmo assim, manteve a concentração e conseguiu devolver a quebra e forçar mais uma, fechando o set em 6/3.

Na próxima rodada, Svitolina enfrenta a japonesa #125 Não Hibino, que passou na estreia pela #69 Samantha Stosur por duplo 6/3.

Já Garbiñe Muguruza, número 13 do mundo, não tomou conhecimento da compatriota #86 Sara Sorribes Tormo e venceu o jogo por 2 sets a 0, com parciais em 6/3 e 6/1, em quase 1h30 de jogo.

Muguruza passou com tranquilidade à segunda rodada (Foto: Divulgação/WTA)

Muguruza, a exemplo de Svitolina, aproveitou bem seu primeiro serviço e ganhou a maioria dos pontos nesse sentido. Fez um primeiro set bastante tranquilo, mesmo sendo quebrada uma vez. No segundo, apenas manteve o ritmo e alcançou vaga na próxima rodada, onde enfrenta a romena #78 Ana Bogdan, que bateu a americana Caroline Dolehide.

Muguruza e Svitolina têm objetivos diferentes no Hong Kong Open, além do título. Enquanto a espanhola quer terminar bem a temporada, recuperando a confiança que vem em baixa desde o início do ano, Svitolina busca, também, uma vaga no WTA Finals de Singapura. Caso vá bem no torneio chinês, ela deve confirmar a vaga entre as oito melhores do mundo. No momento, Elina está em sétimo na corrida por uma vaga e ainda precisa de pontos para garantir sua posição.