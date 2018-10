Em grande fase, Basilashvili atropela Shapovalov e avança em Shanghai

Nesta terça-feira (9), o georgiano #23 Nikoloz Basilashvili aumentou sua sequência de vitórias para seis ao passar fácil pelo jovem canadense #32 Denis Shapovalov por dois sets a zero com parciais de 6/2 e 6/2, em 58 minutos, na estreia do Masters 1000 de Shanghai. Campeão há poucos dias do ATP 500 de Pequim, Basilashvili garantiu vaga à segunda rodada do mais importante torneio da gira asiática

O primeiro set foi favorável a Basilashvili, o diferencial sendo as quebras no quinto e sétimo game da primeira parcial, quando o gerogiano devolveu muito o saque de Shapovalov. Com isso, jogou mais agressivo desfrutando da vantagem obtida e ser letal nos momentos importantes e decisivos para vencer por 6/2, em 34 minutos de set.

Sendo mais agressivo ainda, Basilashvili continuou com a sua estratégia e continuou a jogar com bolas mais potentes no segundo set e conseguiu se impor diante de Shapovalov. A maior consistência do georgiano e o dia pouco inspirado do canadense resultaram em mais um 6/2, garantindo assim a partida em dois sets para o atual campeão de Pequim, em menos de uma hora de embate.

Na próxima rodada do Shanghai Masters, Basilashvili enfrentará o cabeça de chave número quatro, Alexander Zverev, que vem de bye na estreia.