Ebden surpreende e elimina Thiem na estreia do Masters 1000 de Shanghai

<p style="text-align: left;">Nesta terça-feira (9), o australiano #51 <strong>Matthew Ebden</strong>, 31 anos, conseguiu a maior vitória da carreira ao derrotar o austríaco #7 <strong>Dominic Thiem</strong>, na estreia do <strong>Masters 1000 de Shanghai</strong>. Ebden venceu uma partida apertada de 2h49 por dois sets a um, com parciais de 6/4, 6(8)/7 e 7/6(4).</p> <p style="text-align: left;">O primeiro set foi favorável a Ebden, o diferencial sendo as quebras no segundo e décimo <em>game</em> da primeira parcial, quando o australiano devolveu muito o saque do protegido de Günter Bresnik. Com isso, o australiano jogou mais solto no saque desfrutando da vantagem obtida e ser letal nos momentos decisivos para vencer por 6/4, em 45 minutos de set.</p> <p style="text-align: left;">Sendo mais agressivo e consistente, Thiem trocou a sua estratégia e começou a jogar com bolas mais potentes no segundo set e conseguiu equilibrar a partida diante de Ebden. Em uma parcial muito apertada, o austríaco teve quatro <em>set points</em> no <em>tie break</em> antes de fechar o <em>game</em> de desempate por 10-8, levando assim segunda parcial 1h09 e empatando o embate.</p> <p style="text-align: left;">Voltando a sacar de maneira impressionante, Ebden trocou a sua estratégia e começou a dar na bola cada vez mais potente no terceiro set e conseguiu se impor diante de Thiem. O equilíbrio continuou imperando, e o australiano chegou a ter um <em>match point</em> quando sacava em 6/5, mas foi quebrado.</p> <p style="text-align: left;">Ebden, porém, foi bem no saque no <em>game </em>de desempate e fez um <em>tie break</em> impecável, fechando em 7-4, levando assim a parcial decisiva em 59 minutos, e garantindo a grande vitória da carreira.</p> <p style="text-align: left;">Na próxima rodada do <strong>Shanghai Masters</strong>, Ebden enfrenta o #68<strong> Peter Gojowczyk</strong>, que venceu o húngaro #42 Marton Fuscovics por dois sets a um.</p>