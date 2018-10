Karolina Pliskova atropela Hercog e avança em Tianjin

Em busca de uma vaga no WTA Finals de 2018, #6 Karolina Pliskova continua viva no WTA International de Tianjin, na China. Nesta quarta-feira (10), a ex-número um mundial bateu a #77 Polona Hercog, eslovena em boa fase, por dois sets a zero, com parciais de 6/1 e 6/2, em apenas 50 minutos de partida.

Com o resultado, Pliskova se mantém no oitavo posto da corrida para Singapura com uma estreita vantagem de 10 pontos sobre Kiki Bertens, da Holanda, que atualmente está jogando o WTA de Linz, na Áustria. Para se garantir no WTA Finals, a tcheca precisa chegar às semifinais do torneio, faltando apenas uma vitória.

Na partida, apesar de um nível muito baixo de Hercog, que conseguiu jogar apenas 42% dos pontos com seu primeiro serviço, Pliskova teve um desempenho satisfatório em seu saque, fazendo 80% de primeiro serviço e vencendo 78% dos pontos com ele, além de ter oportunizado apenas um break point em todo o encontro, salvando-o. Ela também venceu 53% dos pontos no saque da eslovena.

Em entrevista, Pliskova disse estar feliz com seu desempenho. "Acho que fui muito bem hoje. Estava me sentindo bem, sacando bem. Não perdi o saque nenhuma vez, o que acho que foi muito importante. Fico feliz que não gastei muito tempo em quadra hoje e possa descansar um pouco mais para me preparar para a próxima partida".

Karolina Pliskova, por uma vaga no WTA Finals, enfrentará na próxima rodada do ​Hong Kong Open a sua compatriota, a #227 Barbora Krejcikova, vinda do qualifying, ou a britânica #101 Katie Boulter. A top 10 jamais enfrentou a tenista do Reino Unido, enquanto as duas tchecas já jogaram num ITF, em 2011, no qual a ex-número 1 venceu em dois sets.