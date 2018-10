Del Potro sofre, mas elimina Gasquet em Shanghai

Já classificado para o ATP Finals e lutando por uma vaga no top 2 do ranking mundial, o #3 Juan Martín del Potro continua vivo no Masters 1000 de Shanghai, na China. Nesta quarta-feira (10), o argentino bateu o #25 Richard Gasquet, da França, em dois sets com parciais de 7/5 e 7/6(7). em 1h51 de partida.

Del Potro agora luta pela liderança do ranking de tenistas mais vitoriosos de 2018, tendo, agora, 47 vitórias, empatando em segundo com Zverev e apenas uma vitória atrás do austríaco Dominic Thiem, com 48. Thiem já foi eliminado do torneio, enquanto os outros dois já estão classificados na terceira rodada do Masters 1000.

Além disso, o número três do ranking mundial busca seu melhor ranking na carreira, podendo atingir a segunda colocação da lista da ATP. Para isso, basta que o argentino alcance o título do torneio e o sérvio Novak Djokovic não atinja as semifinais da competição.

Na partida, del Potro teve de sair de condições difíceis em ambos os sets: na primeira parcial do jogo, conseguiu vencer quatro games consecutivos após estar em desvantagem de 3/5. No segundo estágio, no tie break, Gasquet abriu 6-2, mas o top 10 conseguiu se sobressair e levar a disputa por 9-7.

Nos números, Gasquet conseguiu uma vantagem nos rallies, mas sofrendo nos momentos mais importantes, em que não conseguiu impor seu jogo e se viu superado pelo argentino. Ao todo, o francês fez 32 winners (contra 27 de del Potro) e 23 erros não-forçados (contra 29 do número 3 mundial). No saque, Gasquet fez 12 aces (contra nove de del Potro).

Em entrevista, del Potro admitiu as dificuldades. "Não foi fácil jogar hoje. Fiz o que pude, não corri muito, mas acho que joguei com todas as minhas forças nos momentos mais importantes. Precisei de sorte, mas amanhã será um dia diferente. Se eu tiver uma boa noite hoje e me recuperar bem, talvez me sinta melhor para o próximo jogo e jogue melhor que jogo. Mas estou indo aos poucos para ver como me sinto".

Nas oitavas de final do Shanghai Masters, del Potro enfrentará o croata #19 Borna Coric, que briga para alcançar o melhor ranking de sua carreira na próxima semana, batendo o americano #104 Bradley Klahn em dois sets. Os dois se enfrentaram apenas uma vez, no US Open 2018, em que o argentino venceu em três sets.