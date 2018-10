Federer sofre para bater inspirado Medvedev em sua estreia no Masters 1000 de Shangai

Cabeça de chave número um do torneio, o suíço #2 Roger Federer sofreu para vencer sua partida de estreia no Masters 1000 de Shangai, na China. Enfrentando o jovem russo #22 Daniil Medvedev, o atual campeão triunfou por 2 sets a 1, parciais de 6/4, 4/6 e 6/4, em 1h53 de duelo. Com o resultado, Federer mantém vivo o objetivo de manter-se na segunda posição no ranking da ATP, já que para isso precisa repetir o título e, de quebra, torcer para que Novak Djokovic não seja finalista.

Federer começou o jogo indo com tudo para cima do adversário. Com uma quebra logo no primeiro game, abriu 2/0 e parecia muito a vontade em quadra. Porém, vindo do título em Tóquio na semana passada, Medvedev se encontrou no jogo, devolveu a quebra e virou o placar. Depois de muitas trocas de bola e um grande equilíbrio, o suíço voltou a conquistar um break, no oitavo game. Novamente em vantagem, sacou com firmeza e fechou a parcial em 6/4.

Em um segundo set disputado, Federer quase pulou na frente no terceiro game, mas viu o russo salvar o break point e manter-se vivo. Jogando solto e obrigando o suíço a elevar o nível, Medvedev cresceu na partida e pressionava o saque do adversário cada vez mais. Então, no décimo game, o jovem de 22 anos obteve a quebra crucial, fechando o set em 6/4 e empatando o confronto.

Motivado com a vitória na parcial anterior, Medvedev por pouco não ficou em vantagem no terceiro e decisivo set. O russo desperdiçou a chance de quebrar no segundo game, mas, em contrapartida, salvou um break point em seu saque logo depois. No nono game, Federer mostrou porque é o maior campeão da história, fez ótimas jogadas e conseguiu o break. Sacando para o jogo com 5/4 no marcador, não deu chances de reação para o russo e selou a vitória por 6/4.

Nas oitavas de final do Shanghai Masters, Federer medirá forças com o espanhol #28 Roberto Bautista Agut, que derrotou o norte-americano #78 Mackenzie McDonald por 2 sets a 1, de virada, parciais de 3/6, 6/4 e 6/1.