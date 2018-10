Garcia confirma favoritismo contra Zhang e avança em Tianjin

Em seu segundo jogo no WTA de Tianjin, na China, a francesa #16 Caroline Garcia venceu nesta quinta-feira (11) a anfitriã #225 Yuxuan Zhang por 2 sets a 0, com parciais de 6/3 e 6/4, em pouco mais de 1h30 de jogo.

Mantendo a tradição de complicar jogos teoricamente fáceis, a francesa fez um bom primeiro set e poderia ter vencido mais rapidamente. Após começar quebrando o serviço da adversária logo no primeiro game, Garcia foi quebrada logo no game seguinte. Mesmo assim, tomou à frente das ações do set, aproveitou bem seu primeiro serviço, fazendo pontos em quase 70%, e abriu vantagem. Mesmo assim, foi quebrada mais uma vez, mas em compensação quebrou mais duas vezes o serviço de Zhang. Com boa jogabilidade no fundo de quadra, a ex-top cinco aproveitou os vários erros da chinesa e venceu o set em 6/3.

No segundo set, Garcia manteve seu ritmo forte, mas cometeu muitos erros. Ao todo, a francesa teve que cinco break points contra si e salvou três, sendo assim, quebrada por duas vezes e forçando a quebra em Zhang por três. Fez, novamente, um bom primeiro serviço e, com isso, conseguiu fechar o set em 6/4.

Nas quartas de final do Tianjin Open, Caroline Garcia enfrenta a croata #36 Petra Martic, que bateu a chinesa Fangzhou Liu por 2 sets a 1, com parciais de 1/6, 6/0 e 6/1. Garcia tenta conquistar o título do torneio para repetir o bom desempenho que teve na temporada passada na tour asiática, quando conquistou os títulos de Wuhan e Beijing.

Em 2018, a jogadora de 24 anos já foi eliminada de ambos os torneios, perdendo logo na estreia em Wuhan, para Katerina Siniakova por 2 sets a 1, de virada, com 3/6, 7/6(5) e 7/6(4), e em Pequim, perdeu para Aryna Sabalenka em enredo parecido, de virada, por 2 sets a 1, com parciais de 7/5, 6/7(3) e 6/0. Devido ao mau desempenho, a francesa caiu 12 posições no ranking, onde ocupava a quarta colocação.