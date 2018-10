Sem sustos, Mertens despacha Cepelova e avança às quartas em Tianjin

Com o seu modo mais variado e potente de trocar bolas, a belga #15 Elise Mertens dominou a eslovaca #273 Jana Cepelova nas oitavas de Tianjin Open. Nesta quinta-feira (11), a belga avançou à próxima rodada vencendo com parciais de 6/2 e 6/3, em 1h07.

A belga mostrou muita variação para derrotar a sua oponente nas quadras duras do complexo de tênis de Tianjin. Semifinalista do Australian Open de 2018, Mertens mostrou toda a sua qualidade e foi vencendo sem sustos Cepelova, logo engatando uma liderança de 4/0 no set não deixando a rival respirar na partida. Quebrando o primeiro e terceiro games de serviço da adversária, a belga fez 6/2 no placar de forma rápida.

Cepelova parecia atordoada com o maior poderio da Mertens e isso refletia no seu jogo após ficar perdida na primeira parcial e sentiu ao não conseguir voltar para o jogo. Na base do talento e da força, a belga de 22 anos partiu para cima da eslovaca com o seu melhor jogo.

Tentando entrar mais dentro da quadra tentando dominar as ações, Cepelova até que tentou se manter no embate com as suas devoluções, mas não conseguiu e levou mais uma reviravolta de Mertens. Uma sucessão de quebras em ambos os serviços manteve o set equilibrado, mas a belga, não tendo nada a ver com o baixo aproveitamento da eslovaca com suas duplas faltas, se aproveitou da irregularidade da rival e fez 6/3.

Na próxima rodada do WTA de Tianjin, Mertens terá um duelo complicado diante da taiwanesa #30 Su-Wei Hsieh, que derrotou a russa #122 Veronika Kudermetova.