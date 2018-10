Nishikori faz jogo seguro e elimina Querrey do Masters 1000 de Shanghai

Na madrugada dessa quinta-feira (11), o #13 Kei Nishikori, vice-campeão do US Open em 2014, derrotou o estadunidense #57 Sam Querrey por dois sets a zero por 7/6 (7)e 6/4. A vitória garantiu o japonês nas quartas do Masters 1000 de Shanghai em partida que durou 1h34.

O primeiro set foi bem equilibrado, mas com vantagem para Nishikori, em um roteiro que pouco surpreende em partidas do sacador Querrey: em um tie break. O diferencial a favor do japonês foram os três mini breaks no game de desempate. O cabeça de chave número oito jogou mais focado usando suas devoluções de saque precisas e sua regularidade nos golpes, sendo mais consistente na hora de decidir e definir, vencendo por 7/6, sendo 9-7 no tie break, em 54 minutos.

Mais tranquilo, Nishikori voltou para quadra ainda mais agressivo e utilizou de suas bolas cheias de variação no segundo set, se impondo diante do ex-top 15 do ranking mundial. Sem oscilar, a maior regularidade nas trocas de bola no set pesaram para que o japonês jogasse de forma precisa e cirúrgica, fechando o segundo set por 6/4 em 40 minutos de segundo set, encerrando o confronto após 1h34.

Nas quartas de final do Shanghai Masters, Nishikori enfrentará o atual campeão, #2 Roger Federer, que eliminou o espanhol #28 Roberto Bautista Agut por dois sets a um. Em sete confrontos entre os dois, o suíços leva a vantagem - cinco a dois. O último confronto foi na quarta rodada do Australian Open 2017, e Federer venceu por 3 a 2.