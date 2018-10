Vai ter que esperar: a um game da vitória, Wang tem partida contra Svitolina adiada pela chuva

Falta pouco para a #24 Qiang Wang garantir-se mais uma grande vitória na carreira. Campeã em Nanchang e Guangzhou nos últimos meses, a chinesa vencia nesta sexta-feira (12) a #5 Elina Svitolina​ por 6/2, 5/2 e 15-30 nas semifinais do WTA de Hong Kong quando o jogo foi paralisado por uma inesperada chuva. A arbitragem esperou por mais de duas horas antes de adiar o restante do jogo para o sábado (13).

A grande diferença da primeira parcial foi o aproveitamento no primeiro serviço. Enquanto Wang colocou 74% em quadra e venceu 70% dos pontos nessa situação, Svitolina teve apenas 38% de pontos vencidos no seu primeiro saque (colocou 68% deles em jogo). O começo de partida foi equilibrado, com a ucraniana conseguindo seus três break points do set nos dois primeiros games de saque da chinesa, e quebrando no quarto game para igualar o jogo naquele momento.

Daí para frente, porém, Wang mostrou toda a qualidade e inspiração que vem apresentando na gira asiática e dominou. Aproveitou também os muitos erros de Svitolina e perdeu apenas cinco pontos nos últimos quatro games da parcial, fechando em 6/2, em 28 minutos. Foram 12 winners e 10 erros não-forçados da chinesa, contra apenas três bolas vencedoras da ucraniana, que cometeu 11 erros.

Na segunda parcial, os erros de Svitolina aumentaram em grande escala - foram 13 somente nos primeiros cinco games do segundo set. Após confirmar seu saque em um complicado game de abertura, a ucraniana não conseguiu resistir aos rallies e Wang atropelou, vencendo cinco games seguidos antes de a ex-número três do mundo diminuir a vantagem da rival para 2/5.

Quando Wang sacava para o jogo uma chuva totalmente inesperada paralisou a partida, com a chinesa perdendo o game por 15-30. Como a chuva não paralisou, o jogo foi adiado para o dia seguinte.

Play has been suspended for the night at the @HKTennisOpen.



Wang Qiang leads Elina Svitolina 6-2, 5-2. pic.twitter.com/DFB2fGdXgU — WTA (@WTA) 12 de outubro de 2018

Nas semifinais do Hong Kong Open, a vencedora deste confronto enfrentará a #13 Garbiñe Muguruza, que eliminou nas quartas a #105 Luksika Kumkhum por dois sets a zero, parciais de 6/2 e 7/5.