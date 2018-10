Pliskova tem começo lento, mas bate Boulter em Tianjin

Em busca de mais uma participação no WTA Finals, a #6 Karolina Pliskova deu mais um importante passo ao avançar às semifinais do WTA de Tianjin, na China. Nesta sexta feira (12), a tcheca bateu a #101 Katie Boulter, jovem britânica, por dois sets a um, com parciais de 5/7, 6/0 e 6/3, em 2h07 de partida.

A ex-número um mundial vai assegurando lentamente a sua vaga em Singapura, mantendo-se na oitava colocação da corrida mundial, se afastando por 60 pontos da holandesa Kiki Bertens, que caiu nas quartas de final do WTA de Linz. Ao final do torneio, caso seja campeã, Pliskova pode chegar à sétima colocação do ranking para Singapura, ultrapassando Elina Svitolina.

Num embate com muitas quebras, foi a devolução da tcheca que assegurou seu resultado. Com 14 quebras numa partida de 27 games, Pliskova venceu 54% dos pontos tanto em seu serviço quanto no saque de Boulter, convertendo nove dos 17 break points oportunizados na partida, também marcando quatro aces e três duplas faltas.

​Em entrevista, Pliskova ressaltou a dificuldade, afirmando que a partida foi complicada porque a britânica estava confiante, e que precisou acelerar as coisas nos sets finais para conseguir o resultado positivo. Disse que a chave da partida foi o seu primeiro serviço: com sua melhora no segundo set, acompanhado de alguns aces, ela conseguiu tirar o ritmo de Boulter e ganhar mais pontos.

Nas semifinais do Tianjin Open, a tcheca enfrentará a suíça a #329 Timea Bacsinszky, responsável pela eliminação da ascendente #11 Aryna Sabalenka em dois tie breaks. No confronto direto, Pliskova lidera por quatro a dois, tendo vencido as quatro últimas partidas, a mais recente delas em Roma 2017.