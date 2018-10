Martic desiste e Garcia avança às semifinais de Tianjin

Já impossibilitada de participar do WTA Finals de Singapura, a #16 Caroline Garcia busca a classificação para o Elite Trophy em Zhuhai. Nesta sexta-feira (12), a francesa eliminou a croata #36 Petra Martic para chegar às semifinais do WTA de Tianjin, na China, com parciais de 6/2, 1/0 e desistência em 40 minutos de confronto.

Foi a décima aparição de Garcia nas quartas de final de um torneio na temporada, conquistando a sua terceira vitória, a primeira desde maio, quando foi às semifinais de Madrid, onde perdeu para Petra Kvitova. Agora, chega à primeira semifinal de um torneio de quadra dura em 2018, tendo a oportunidade de chegar à quinta final nesta superfície.

Na partida, Garcia não teve quaisquer sinais de problemas, tendo, desde o início da partida, uma oponente limitada, que não conseguiu impôr seu jogo de maneira alguma. Ao todo, a francesa disputou 17 pontos em seu serviço, vencendo 16 deles. No saque de Martic, 31 pontos foram jogados, onde Garcia venceu 17, convertendo três dos quatro break points oportunizados.

Nas semifinais do ​Tianjin Open, a ex-top cinco enfrentará a chinesa #30 Su-Wei Hsieh, que venceu a belga #15 Elise Mertens após esta abandonar no fim do segundo set. Garcia lidera o confronto direto por três a zero, enfrentando-a pela última vez em Mallorca (2018).