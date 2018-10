Em partida segura, Zverev vence Edmund e vai às semis do Masters 1000 de Shanghai

Com uma atuação soberana e segura, o alemão #5 Alexander Zverev passou pelo britânico #14 Kyle Edmund, na madrugada desta sexta (12), em confronto válido pelas quartas de final do Masters 1000 de Shanghai, na China. O cabeça de chave número quatro do torneio triunfou por 2 sets a 0, com duplo 6/4, em 1h11 de partida. Com o resultado, garantiu vaga no ATP Finals, torneio que reúne os oito melhores tenistas da temporada, pelo segundo ano seguido.

Em um confronto equilibradíssimo, o que fez a diferença foi a capacidade de aproveitar as chances que apareceram. Logo no primeiro game do set, Zverev se impôs e conseguiu a quebra de saque. Em seguida, confirmou seu serviço e abriu 2/0. A partir daí, o que se viu foi um grande número de winners e belas trocas de bola, devido ao estilo agressivo de ambos os tenistas. Fazendo valer a vantagem conquistada no início, o alemão sacou para o set e, com autoridade, fechou em 6/4.

A segunda parcial não foi muito diferente. Zverev conseguia manter o ótimo aproveitamento com seu saque e com seus golpes, enquanto Edmund buscava diminuir o número de erros, mas sem perder a agressividade. O britânico chegou a ter um break point no segundo game, quando liderava por 1/0, mas viu o alemão salvar com um belo serviço.

No quinto game, Zverev foi com tudo para cima do adversário e obteve o break. Novamente à frente no placar, apenas administrou até o final e, sacando para o jogo, selou a vitória por 6/4 com um smash.

Na semifinal do Shanghai Masters, Zverev enfrentará o sérvio #3 Novak Djokovic, que bateu o sul-africano #8 Kevin Anderson por 2 sets a 0, parciais de 7/6 (1) e 6/3. No único jogo entre os tenistas, ano passado, na final do Masters 1000 de Roma, o alemão levou a melhor.