Coric elimina surpreendente Ebden e avança para enfrentar Federer em Shanghai

Nesta sexta-feira (12), o croata sensação #19 Borna Coric alcançou sua segunda semifinal em Masters 1000 na carreira ao derrotar o australiano #51 Matthew Ebden, por dois sets a zero com parciais de 7/5 e 6/4. Com o triunfo, Coric chegou mais uma semifinal no Masters 1000 de Shanghai, seu melhor desempenho na gira asiática em 2018 - caiu na primeira rodada em Shenzhen e Pequim.

O primeiro set foi favorável a Coric, o diferencial sendo as quebras no terceiro e décimo primeiro game da primeira parcial, quando o tenista de Zagreb devolveu muito o saque de Ebden. Com isso, Coric jogou mais solto no fundo de quadra desfrutando da vantagem e foi letal nos momentos decisivos para vencer por 7/5, em 46 minutos de set.

Sendo mais agressivo e consistente, o croata de 21 anos seguiu com a sua estratégia e jogou com bolas mais potentes e variadas no segundo set e conseguiu se impor diante de Ebden. A maior regularidade e talento de Coric também contaram para que ele mantivesse o seu saque e tivesse um set equilibrado, porém fechasse de forma segura, vencendo por 6/4, levando assim a segunda parcial em 44 minutos, e encerrando o embate.

Na semifinal do Shanghai Masters, Coric enfrenta o atual campeão, #2 Roger Federer, que venceu o japonês #12 Kei Nishikori por dois sets a zero. Será o terceiro confronto entre eles no ano: Federer venceu na semifinal no Masters 1000 de Indian Wells, mas o croata levou na final do ATP 500 de Halle.