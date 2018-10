Mertens se retira por lesão e Hsieh avança às semis em Tianjin

<p style="text-align: left;">Nesta sexta-feira (12), a experiente #30 <strong>Su-Wei Hsieh</strong>, que vem de ótimos resultados em simples no ano, contou com a desistência da #15 <strong>Elise Mertens </strong>para avançar às semis do<strong> WTA de Tianjin</strong>. A taiwanesa dominou por um set e meio, com parciais de 6/2 e 4/0, após desistência da belga por conta de uma lesão no braço.</p> <p style="text-align: left;">O primeiro set foi favorável à Hsieh, os diferenciais sendo a sua atuação nos terceiro e oitavo games da primeira parcial, quando a taiwanesa quebrou o saque de Mertens. Com isso, a atual número 30 do ranking aproveitou para jogar mais relaxada utilizando-se da vantagem obtida e ser mais consistente na hora de definir para vencer a primeira parcial por 6/2.</p> <p style="text-align: left;">Voltando determinada a resolver o jogo de forma rápida, Hsieh focou ainda mais nas suas bolas anguladas e potentes no segundo set, se impôs contra Mertens. Com um principio de contusão no segundo <em>game</em>, a belga passou a errar muito e não conseguiu voltar para o jogo.</p> <p style="text-align: left;">Com isso, Mertens, muito aquém de sua mobilidade normal, não conseguiu mais jogar seu potente tênis e resolveu abandonar o jogo tendo em vista do WTA Premier de Moscou e da participação no WTA Finals, onde está classificada para o torneio de duplas, e ao Elite Trophy, em simples, em Zhuhai.</p> <p style="text-align: left;">Na semifinal, Su-Wei Hsieh terá um difícil confronto diante da #16<strong> Caroline Garcia</strong>, que também <a href="https://www.vavel.com/br/tenis/2018/10/12/949719-martic-desiste-e-garcia-avanca-s-semifinais-de-tianjin.html">contou com uma desistência, da #32 Petra Martic</a>, para avançar no <strong>Tianjin Open</strong>.</p>