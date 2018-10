Garcia supera Hsieh em Tianjin e avança à sua primeira final no ano

Jogando sua primeira semifinal desde a temporada de saibro, a #16 Caroline Garcia volta a garantir ao menos o troféu de vice-campeã. Neste sábado (13), a francesa bateu a #30 Su-Wei Hsieh por dois sets a zero, com parciais de 6/3 e 6/4, em 1h32 de partida, pelas semifinais do WTA International de Tianjin, na China.

Assim, Garcia fará a sua primeira final desde 2017, quando chegou nesse estágio duas vezes, ambas na China: Wuhan e Pequim, vencendo em ambas as ocasiões. Fora da China, a última vez que a francesa chegou a uma final de torneio WTA foi em 2016, quando venceu o WTA de Mallorca, na grama espanhola.

Na partida contra Hsieh, Garcia foi mais imponente, pressionando mais o serviço da sua adversária, convertendo seis de dez break points oportunizados, enquanto a chinesa converteu três de sete. Nos serviços, nenhuma das duas conseguiu vencer muitos pontos, sendo que a ex-top 10 conseguiu ganhar mais pontos tanto em seu próprio saque (57%) como no saque de Hsieh (55%).

​Em seu primeiro torneio da temporada após abandonar o top 10, Caroline Garcia agora retorna ao top 15, se estabelecendo em #15 com a final e podendo ir à #13 caso conquiste o título, empatando em pontos com a espanhola Garbiñe Muguruza. Hsieh, em ascensão, já conquista mais duas posições e vai à #28.

Na final do Tianjin Open, Caroline Garcia enfrentará a única tenista mais bem ranqueada que ela na chave, a tcheca #6 Karolina Pliskova que bateu a #329 Timea Bacsinszky em apenas uma hora de embate. No confronto direto, a ex-número um mundial lidera por três a dois, vencendo o duelo mais recente, em Roland Garros 2017.