Wang vira maratona contra Muguruza e assegura vaga à decisão em Hong Kong

Em sua melhor fase na carreira, Wang Qiang atinge sua segunda final em apenas dois meses. Neste sábado (13), a chinesa venceu Garbine Muguruza, da Espanha, por dois sets a um, com parciais de 6/7(5), 6/4 e 7/5 em 2h39 de partida pelas semifinais do WTA International de Hong Kong, na China.

Desde o fim do US Open, Wang jogou cinco torneios na Ásia, chegando ao menos nas semifinais em todos eles, incluindo um título no WTA de Guangzhou. Com a vitória sobre Muguruza, ela tem a oportunidade de conquistar mais um título, o terceiro na temporada. Em julho, a chinesa conquistou seu primeiro troféu na vida, em Nanchang.

Na partida, Wang mostrou um alto nível de tênis, produzindo mais winners que erros não forçados, ao contrário de Muguruza, que marcou 35 winners, contra 48 da chinesa, e 37 erros não forçados, em meio a somente 32 de sua oponente. No serviço, Wang foi brilhante, com 73% de primeiro saque e 11 aces, contra apenas três da espanhola.

"Estava nervosa antes da partida", confessou a chinesa. "Mas depois de dois games, estava tudo bem. Joguei com tudo o que tinha. Não tinha nada a perder, porque ela é uma ótima jogadora. Nós duas jogamos muito bem hoje e tentei ser mais paciente e usar as minhas chances. Consegui me concentrar na quadra, ponto a ponto. Acho que joguei com um bom serviço, uma boa devolução. Fiz tudo bem hoje".

Com o resultado, a chinesa já atinge a melhor marca no ranking de sua carreira, chegando à posição #23 com a final. Caso vença, ultrapassará Venus Williams e ficará em #22 na atualização da próxima semana, enquanto Muguruza ganhará uma única posição e estacionará em #12.

Na final, Wang Qiang enfrentará a jovem Dayana Yastremska, ucraniana de 18 anos, que bateu a também chinesa Zhang Shuai em sets diretos. Será o primeiro encontro entre as duas no circuito profissional.