Djokovic arrasa Zverev, vai à final em Shanghai e volta a ser número dois do ranking

Em uma partida arrasadora, o sérvio #3 Novak Djokovic atropelou um irreconhecível #5 Alexander Zverev por 2 sets a 0, parciais de 6/2 e 6/1, em apenas uma hora de jogo. Com o resultado, Nole garantiu vaga na decisão do Masters 1000 de Shanghai, onde busca o tetracampeonato - já conquistou o troféu em 2012, 2013 e 2015. De quebra, voltará a ocupar a segunda posição no ranking, ultrapassando Roger Federer, na atualização da próxima segunda-feira (15).

Dominante nas trocas de bola desde o início do jogo, Djokovic pouco era incomodado pelo alemão. Depois de um equilíbrio no placar nos primeiros games, o panorama se modificou totalmente no sexto game. Com uma quebra conquistada, o sérvio abriu 5/2 e a partir daí comandou a partida. Visivelmente incomodado, Zverev errou demais, foi quebrado novamente e viu Nole fechar o set em 6/2.

A segunda parcial foi um passeio maior ainda. Djokovic conseguiu um break logo no quarto game e abriu 4/1. Nervoso e irreconhecível, Zverev continuou a cometer muitos erros. Presa fácil, o alemão foi quebrado novamente no sexto game. Sacando para a vitória, o sérvio manteve a consistência e fechou em 6/1.

Na final do Shanghai Masters, Djokovic terá pela frente o croata #19 Borna Coric, surpresa do torneio, que eliminou o suíço #2 Roger Federer em sets diretos, com duplo 6/4.