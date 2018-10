Garcia vence Pliskova em Tianjin e conquista primeiro título no ano

Em busca de seu primeiro título desde outubro de 2017, a #16 Caroline Garcia voltou a brilhar na China. Neste domingo (14), a ex-top cinco triunfou sobre a #6 Karolina Pliskova, da República Tcheca, em sets diretos, com parciais de 7/6(7) e 6/3 em 1h43 de partida pela final do WTA de Tianjin.

Garcia conquistou seu primeiro título da temporada em sua também primeira final do ano. Suas finais anteriores, em 2017, foram ambas na China, respectivamente em Wuhan e Beijing, vencendo as duas. Antes disso, ela havia participado de duas finais em 2016, conquistando ambas. Em toda a carreira, a francesa perdeu apenas duas finais: Acapulco e Monterrey, 2015, ambas para Timea Bacsinszky.

Na partida, Garcia mostrou muita coragem, superando as dificuldades em ambos os sets. Na primeira parcial, que foi ao tie break, a francesa perdeu dois break points, e ainda teve de salvar um set point ao final do set. Já na segunda parcial, Pliskova passou a pressionar mais o serviço de sua adversária, fazendo com que Garcia salvasse cinco de seis break points.

"É muito bom conquistar um título mais uma vez, porque as emoções depois de vencer o match point são sempre muitos especiais e difíceis de se descrever", disse Garcia. "É basicamente pelo que se trabalha ao longo do ano, o troféu e essas emoções". Quanto à partida, ela comentou as dificuldades. "Nós estávamos servindo muito bem, foi um primeiro set muito intenso. Ela teve um set point, mas continuei lutando e aproveitei minha oportunidade. Fui mais agressiva que ela, e acho que foi o que fez a diferença no fim".

Mesmo com a derrota, Karolina Pliskova avançará uma posição no ranking mundial, ficando em #5, enquanto Garcia conquistará quatro posições com o título do Tianjin Open, retornando ao grupo das 12 melhores do mundo. Na corrida para Singapura, a tcheca se manteve em oitavo, buscando uma boa campanha no WTA de Moscou para assegurar sua vaga. A francesa está em #18.

Com o resultado, Caroline Garcia encerra a sua temporada nos WTAs comuns, apenas aguardando por sua vaga no WTA Elite Trophy, realizado em Zhuhai com as 11 melhores tenistas que não qualificaram para o WTA Finals. Pliskova, ainda brigando por uma vaga em Singapura, disputará o Premier de Moscou, lutando diretamente com Kiki Bertens, que jogará o mesmo torneio e Elina Svitolina, que vai apenas torcer nesta próxima semana para se garantir entre as oito.