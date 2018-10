Desfilando em quadra, Djokovic supera Coric e conquista tetracampeonato em Shanghai

O sérvio #3 Novak Djokovic está imparável. Emplacando uma sequência incrível desde que retomou seu melhor nível, o ex-número um do mundo, campeão de Wimbledon e do US Open, derrotou o croata #19 Borna Coric por 2 sets a 0, parciais de 6/3 e 6/4, em 1h36 de partida, e conquistou o título do Masters 1000 de Shanghai. Esse é a quarta vez que Nole levanta o troféu do torneio chinês.

Com a grande campanha desta semana e o 32º título de Masters 1000 da carreira, o sérvio ultrapassará Roger Federer no ranking, voltando a segunda posição. De quebra, encosta de vez no líder Rafael Nadal, podendo inclusive recuperar o primeiro lugar se mantiver o ótimo tênis que vem jogando.

Com ambos os tenistas vindo de uma grande semana em Shanghai, o equilíbrio era evidente. Porém, Djokovic era mais intenso e jogou em um nível surpreendente. Em contrapartida, Coric entrou confiante, mas mostrava-se impaciente com alguns erros bobos. Com uma quebra no sexto game, abriu 5/2 no set. Sacando muito bem, fechou em 6/3 e saiu na frente.

Motivado e com golpes afiados, o sérvio obteve um break logo no início da segunda parcial, fez 2/0 e chegou a ter quatro chances de quebrar novamente e fazer 3/0. Coric bem que tentou reagir, teve um break point, mas não aproveitou. A partir daí, o domínio de Nole se concretizou. O ex-número um do mundo teve três match points no game de serviço do adversário, mas não conseguiu selar a vitória. Sem sentir a pressão, sacou para o título no game seguinte e, após um belo rally, fechou em 6/4, sagrando-se tetracampeão na China.