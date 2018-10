Em duelo entre brasileiros, Melo/Kubot batem Murray/Soares e conquistam Shanghai

<p>A decisão das duplas no <strong>Masters 1000 de Shanghai</strong> colocou frente a frente dois brasileiros, e quem levou a melhor foi <strong>Marcelo Melo</strong>, ao lado do polonês <strong>Lukasz Kubot</strong>. Diante de <strong>Bruno Soares</strong> e do britânico<strong> Jamie Murray</strong>, dupla cabeça de chave número seis, Melo/Kubot conseguiram a vitória por dois sets a zero, com parciais 6/4 e 6/2, para ficar com o troféu.</p> <p>Melo e Kubot vinham da conquista do <a href="https://www.vavel.com/br/tenis/2018/10/08/948937-em-tarde-inspirada-melonbspe-kubot-levam-o-titulonbspem-pequim.html">ATP 500 em Pequim</a>, e com o título em Shanghai, somam quatro taças na atual temporada - antes, a dupla já havia vencido <a href="https://www.vavel.com/br/tenis/2018/06/24/924454-kubotmelo-batem-irmaos-zverev-em-halle-e-conquistam-10-titulo-juntos.html">ATP 500 de Halle</a> e o ATP 250 de Sydney. Além disso, o brasileiro e o polonês já têm vaga garantida no ATP Finals, que será disputado em Londres, no mês de novembro, assim como a dupla anglo-brasileira com três títulos na atual temporada. Foi o quarto Masters 1000 conquistado pelos dois juntos.</p> <p>Esse foi o sétimo duelo entre Melo/Kubot e Murray/Soares. No retrospecto, quem leva a melhor é a dupla campeã em Shanghai, que agora chega a quatro vitórias, contra três dos rivais, que haviam vencido o último confronto entre os dois, no Masters 1000 de Cincinnati.</p> <p>A dupla Melo/Kubot conseguiu quebrar o serviço ainda no iníciodo primeiro set, no terceiro <em>game, </em>no saque de Murray, e logo conseguiu uma boa vantagem de 4/2 para posteriormente fechar em 6/4 em 34 minutos de jogo.</p> <p>Na segunda parcial, Melo/Kubot contaram com um mau desempenho dos adversários no saque nos terceiro e quinto <em>games</em> para abrir vantagem de 5/1 e conseguir levar o serviço em duas oportunidades para fechar o confronto em 6/2 em 32 minutos de set.</p>