Sasnovich mantém freguesia e elimina Buzarnescu em Moscou

A bielorrussa de 24 anos, Aliaksandra Sasnovich, tem estado cada vez mais em evidência entre os fãs da WTA. Atualmente número 31 do mundo, Sasnovich venceu na ronda de estreia do WTA Premier de Moscou a romena #25 Mihaela Buzarnescu, em 1h26. pelas parciais de 6/3 e 6/4. Com a vitória, Sasnovich aumenta ainda mais o confronto direto: 3 a 0, todas as partidas vencidas em dois sets.

Em um primeiro set tranquilo, nove break points e apenas três quebras de serviço (games dois, três e quatro). Sasnovich jogou bem, soube manter sua postura e, com facilidade, conseguiu servir para a primeira parcial. Foram necessário 41 minutos para que a bielorrussa saísse na frente na partida.

No segundo set, cinco break points e novamente apenas três conversões (games seis, sete e nove). Sasnovich novamente mostrou superioridade em momentos decisivos, agiu bem nas bolas difíceis e manteve uma boa postura.

Ao todo, Sasnovich fez quatro aces e o mesmo número de dupla faltas, enquanto Buzarnescu fez dois aces e cometeu cinco dupla faltas. A bielorrussa venceu 63% dos pontos em seu primeiro serviço. Já a romena venceu 68%, Foi no segundo serviço, porém, que Sasnovich levou a melhor: 30% de pontos a mais vencidos.

Como próximo desafio na Kremlin Cup, a bielorrussa tem a holandesa #10 Kiki Bertens, que estava de bye na primeira ronda do torneio e luta para garantir vaga no WTA Finals.