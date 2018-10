Kontaveit sobrevive a inspirada Potapova e avança no Premier de Moscou

A quadra central da Kremlin Cup vivenciou nesta segunda-feira (15) uma ótima partida entre a #21 Anett Kontaveit e a recém chegada ao top 100, #94 Anastasia Potapova. Kontaveit precisou ir atrás da virada para vencer, depois de 2h19, por 2/6, 6/3 e 7/5.

Ao todo foram 29 break points durante toda a partida para 11 quebras efetivadas de serviço. Na primeira parcial, três quebras a favor da russa e apenas uma contra. Na segunda parcial, três quebras de serviço contra a russa e apenas uma a favor e, na última parcial, uma quebra a favor da russa e duas contra.

As quebras são resultado de uma partida equilibrada, que mostrou que dois extremos de ranking podem vir a ser igualmente competitivas. Kontaveit, a clara favorita, apenas foi capaz de por em quadra a sua maior experiência em quadra para tirar o resultado da jovem adversária russa.

A estoniana fez cinco aces e iguais dupla faltas; a russa fez quatro aces e cometeu seis dupla faltas.

Anett Kontaveit completes the comeback win at @TennisRussia!



Seals victory over Potapova 2-6, 6-3, 7-5! pic.twitter.com/uOGuilvs4t — WTA (@WTA) 15 de outubro de 2018

Apesar da derrota, a russa ainda segue no torneio de casa, em dupla, com a britânica Harriet Dart e ambas, juntas, enfrentam a dupla cabeça de chave quatro, Oksana Kalashnikova/Demi Schuurs.

Kontaveit segue no torneio no quadro de simples e espera a vencedora do confronto entre a #42 Kristina Mladenovic e #146 Anna Kalinskaya para disputar uma vaga na terceira rodada do WTA Premier de Moscou.