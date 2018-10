Experiência pesa e López derruba Tiafoe na estreia em Antuérpia

Na tarde dessa segunda-feira (15), o veterano #70 Feliciano López estreou com vitória no ATP 250 de Antuérpia. Em sua temporada de despedida, o espanhol derrubou jovem americano #45 Frances Tiafoe por dois sets a zero, por parciais de 6/4 e 7/6(5), em 1h30. Com o triunfo, o tenista de Toledo segue para a segunda rodada do European Open e buscando fechar o seu ano de aposentadoria com o seu primeiro título na temporada.

O primeiro set foi bem disputado mas com vantagem para López, o diferencial sendo o sétimo game da primeira parcial, quando o espanhol de 37 anos quebrou após ter conquistado duas oportunidades de break ao seu favor no saque do cabeça de chave número sete. Sob os olhares de José Clavet, o número 28 do ranking de duplas jogou mais focado usando o seu saque e sua habilidade junto à rede sendo mais agressivo nos momentos decisivos vencendo por 6/4, em 35 minutos.

Mais tranquilo e contando com muitos erros não-forçados para o seu oponente, o espanhol conseguiu ser mais agressivo no fundo de quadra e abusou mais da suas esquerdas cheias de slice no segundo set, se impondo diante de Tiafoe. A maior consistência e a qualidade nos voleios também ajudaram Lopez a jogar de forma mais tranquila o segundo set por 7/6, com 7-5 no tie break, em 55 minutos de set, encerrando assim a disputa em 1h30.

Na próxima rodada, López aguarda o vencedor do confronto entre o alemão #58 Jan-Lennard Struff e o lucky loser francês #154 Constant Lestienne.