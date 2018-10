Kasatkina estreia diante da torcida em Moscou com vitória apertada contra Tsurenko

Jogando em casa, com grande apoio da torcida, a #14 Daria Kasatkina estreou bem na Kremlin Cup e bateu a ucraniana #26 Lesia Tsurenko, por 2 sets a 0, com parciais de 6/4 e 7/6 (1), em quase duas horas de jogo.

Tsurenko começou dominando as ações do primeiro set, quebrou o serviço da adversária e ficou a um ponto de abrir 4/1. Entretanto, a ucraniana não conseguiu confirmar seu serviço no quinto game e cedeu a quebra de devolução, permitindo a sobrevivência de Kasatkina no set. Daí em diante, a dona da casa mostrou porque é um dos maiores prodígios do circuito e forçou duas quebras da adversária para fechar o set em 6/4.

O segundo set foi marcado por erros de ambas as jogadoras e um verdadeiro tiroteio de quebras de serviço - cinco para cada lado. O índice de break points também foi alto: nove para Kasatkina, que salvou quatro, e dez para Tsurenko, que evitou cinco. Depois de tanta luta, a russa conseguiu fechar o set em 7/6(1) e o jogo em dois sets a zero.

A jogadora de 21 anos tem 305 pontos para defender nesta semana, em virtude de ter chegado à final do torneio no ano passado. Na ocasião, perdeu para a alemã Julia Goerges, por 2 sets a 0, com parciais de 6/1 e 6/2.

Kasatkina volta a entrar em quadra pela WTA Premier de Moscou na quarta-feira (17), podendo enfrentar a compatriota #109 Natalia Vikhlyantseva, que furou o qualifying do torneio, ou a francesa #43 Alizé Cornet, que se enfrentam nesta terça-feira (16).