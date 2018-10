Chung atropela Fritz na estreia do ATP 250 de Estocolmo

Em seu terceiro torneio em outubro, Hyeon Chung consegue avançar à segunda rodada pela segunda vez. Nesta terça-feira (16), o sul-coreano venceu com muita tranquilidade o americano Taylor Fritz, de 20 anos, em sets diretos, com parciais de 6/2 e 6/2, em 1h03, pelo ATP 250 de Estocolmo, na Suécia.

Repetindo o calendário de 2017, em que disputou todas as semanas da gira final do calendário nas quadras cobertas da Europa, Chung avançou à segunda rodada de todos os torneios que disputou, exceto no Next Gen Finals. Nessa temporada, assim, terá poucos pontos a defender, entrando como cabeça de chave no ATP de Estocolmo e tendo a oportunidade de avançar várias posições no ranking mundial.

Na partida, Chung dominou do início ao fim, tendo três break points em cada set, convertendo dois, enquanto não oportunizou nenhum à Fritz, que venceu apenas 49% dos pontos jogados em seu serviço e 20% dos jogados no serviço do sul-coreano. No saque, o americano não conseguiu impôr seu jogo, tendo apenas um ace e 55% de primeiro saque, contra quatro aces de Chung e 73% de primeiro serviço.

Nas oitavas de final do Intrum Stockholm Open, Hyeon Chung enfrentará mais um americano em sua chave, desta vez Denis Kudla, de 26 anos. O americano lidera o confronto direto no circuito profissional da ATP por um a zero, tendo vencido o encontro realizado no Masters 1000 de Miami em 2016 por dois sets a um.