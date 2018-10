Bouchard domina Babos e avança à segunda rodada em Luxemburgo

Vindo de três vitórias no qualifying round, a #108 Eugenie Bouchard manteve o embalo e derrubou a #63 Timea Babos na primeira rodada da chave principal do WTA de Luxemburgo. A canadense venceu por 6/4 e 6/2, em 1h11.

Foi a primeira vitória de Bouchard em um jogo de chave principal desde agosto, quebrando uma sequência de três derrotas em sequência - Hiroshima, Tóquio e Tashkent. A campanha leva a canadense para perto do retorno ao top 100 após nove meses - está em #101 no live ranking.

Bouchard começou o jogo quebrando o saque da rival de zero logo no primeiro game, mas cometeu três duplas faltas na sequência para ceder o 1/1. A canadense, porém, voltou a vantagem no placar no serviço de Babos e ficou a frente do placar desde o começo da partida. A húngara só teve um game sem break point no saque, enquanto Genie teve um aproveitamento de 80% de pontos vencidos no seu primeiro saque - cometeu quatro duplas faltas, mas três delas concentradas em um mesmo game. A consistência no saque garantiu a vitória da ex-top cinco no primeiro set por 6/4, em 42 minutos.

Na segunda parcial, Bouchard conseguiu uma quebra rápida, desta vez no terceiro game, mas Babos devolveu logo na sequência para fazer 2/2. A partir daí, porém, o domínio foi da canadense. Genie venceu os últimos quatro games da partida, se aproveitando da fragilidade do segundo saque da rival - 29% dos pontos ganhos -, e dos muitos erros de devolução. Vencendo 16 dos últimos 21 pontos do jogo, Bouchard fechou o set em 6/2, em 29 minutos.

Na próxima rodada do BGL BNP Paribas Luxembourg Open, Bouchard vai enfrentar a cabeça de chave número três, #24 Carla Suárez Navarro, que passou na estreia pela #97 Kristyna Pliskova, com parciais de 6/3 e 6/4. No confronto direto, a espanhola lidera por três a um.