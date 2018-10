Gasparyan mantém boa forma, elimina Sakkari e avança em Luxemburgo

Depois do título do Tashkent Open, a russa de 24 anos, a #124 Margarita Gasparyan surpreendeu ao eliminar, na primeira ronda do WTA de Luxemburgo a seed número sete, a #45 Maria Sakkari. Gasparyan venceu pelas parciais de 6/1 e 7/6(4), em 1h40. O confronto direto entre as duas agora está empatado em 1 a 1.

Garparyan jogou de forma surpreendente durante toda a partida. Já no set inicial, quebrou o serviço da adversária por três vezes: primeiro, terceiro e sétimo game. A russa não enfrentou qualquer break point durante toda a parcial. Em apenas 28 minutos a russa foi capaz de fechar o set.

Em um segundo set mais animado, a grega finalmente foi capaz de encontrar um bom ritmo e passou a desafiar a tenistas russa de forma mais direta. No oitavo game da parcial, Sakkari jogou bem e chegou a salvar dois match points da russa, que servia para a partida.

Até mesmo o tie break foi equilibrado: seis mini quebras de serviço, quatro que beneficiaram a russa e duas que ajudaram o placar da grega.

Durante a partida, Gasparyan marcou o único ace. Nas dupla faltas, três para cada lado. A russa venceu 74% dos pontos em seu primeiro serviço e 55% no segundo. Sakkari venceu 44 e 51% respectivamente.

