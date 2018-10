Siniakova toma susto, mas despacha Larsson em Luxemburgo

Katerina Siniakova, atualmente número 33 do ranking da WTA venceu, em partida de três sets, a sueca #71 Johanna Larsson, na primeira ronda do WTA de Luxemburgo. A tcheca, que tem um dos melhores recordes de três sets da temporada, venceu pelas parciais de 6/1 6(5)/7 e 6/0, em 1h54, e complementou o confronto direto em 3 a 2.

Quando anunciado o confronto entre ambas as tenistas, as expectativas ficaram a favor da sueca devido ao fato de ela ter vencido os dois últimos confrontos - que ocorreram exatamente nesta temporada de 2018. Siniakova, porém, tinha outros planos: vingar-se. Já na primeira parcial a tcheca mostrou do que é capaz e, com extrema facilidade e com direito a duas quebras de serviço a seu favor, tomou a parcial como sua em 28 minutos.

Larsson pareceu encontrar-se mais na segunda parcial, onde venceu n tie break em 1h01. A sueca jogou com mais sabedoria e soube tirar proveito dos momentos ruins da adversária.

O público, que certamente esperou um terceiro set on fire, decepcionou-se. Larsson passou a errar bolas gratuitas e, como resultado, também passou a agir de forma agressiva em quadra - a sueca partiu a raquete no chão por inúmeras vezes. Siniakova passou o rolo compressor na adversária e, em apenas 25 minutos venceu a parcial - com pneu.

Estatisticamente a superioridade da tcheca: seis aces e duas dupla faltas contra zero aces e três dupla faltas de Larsson. A tcheca ainda venceu 58% dos pontos (101/173).

Mesmo com a derrota, Larsson continua no torneio, com sua parceira de dupla, a belga Kirsten Flipkens: juntas são cabeça de chave dois e enfrentam as taiwanesas Pei Hsuan Chen/Fang-Hsien Wu.

Siniakova, muito contrário do que é típico, está participando do torneio apenas em simples e, tem como próxima adversária nas oitavas de final do BGL BNP Paribas Luxembourg Open a carismática alemã #67 Andrea Petkovic, que venceu com facilidade a belga #49 Alison Van Uytvanck. A tcheca lidera o confronto direto em 2 a 0.