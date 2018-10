Goerges confirma favoritismo, despacha Kuzmova e avança no WTA de Luxemburgo

A alemã #9 Julia Goerges venceu sua partida de estreia no WTA de Luxemburgo de forma segura. Jogando contra a jovem #58 Viktoria Kuzmova, de 20 anos, Goerges precisou lidar bem em bolas decisivas e teve que ajustar seu serviço parra vencer pelas parciais de 6/4 e 6/3, em 74 minutos. A alemã tem 100% de proveito no confronto direto: três jogos e três vitórias, todas em 2018.

Completamente favorita, a seed número um chegou a enfrentar certas dificuldades em sua partida contra a eslovaca. Apesar da clara vitória, Goerges precisou suar para se manter na vantagem contra a jovem adversária, que acreditou até o último minuto.

É inegável o fato de que Goerges jogou abaixo do seu máximo, porém a vitória contabilizada a ajuda a repensar em seu jogo e faz com que o público geral espere melhoras nas próximas partidas.

Atualmente dona do título de 'Ace queen', Gorges disparou sete aces e cometeu três dupla faltas. Kuzmova fez os mesmos sete aces e foi além nas dupla faltas: cometeu cinco.

Victory!



No. 1 seed @juliagoerges doesn't disappoint with a 6-4, 6-3 win over Kuzmova @WTAluxembourg to reach the second round. pic.twitter.com/icAuxtFLqT