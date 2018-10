Que fase: Pouille cai para Sandgren na estreia de Estocolmo

Na tarde dessa terça-feira (16), o americano #62 Tennys Sandgren ampliou a fase ruim do #22 Lucas Pouille. Sandgren estreou no ATP 250 de Estocolmo com uma confortável vitória por dois sets a zero, com duplo 6/4. Com esse resultado, o francês piorou seu retrospecto nos últimos meses, com apenas cinco vitórias nos últimos sete torneios.

O primeiro set foi bem disputado mas com vantagem para Sandgren, o diferencial sendo o terceiro game da primeira parcial, quando o americano quebrou após ter conquistado três oportunidades de break ao seu favor no saque de Pouille. Sob os olhares de Jim Madrigal, o número 62 no ranking jogou mais focado usando o seu potente saque e sua habilidade junto à rede sendo mais agressivo nos momentos decisivos vencendo por 6/4, em 42 minutos de set.

Mais tranquilo e contando com muitos erros graças à sua potência, Sandgren conseguiu ser mais efetivo no fundo de quadra abusando das suas direitas anguladas e seus winners no segundo set, se impondo diante de Pouille. O maior poderio de ataque e a maior consistência nos voleios também ajudaram o estadunidense a jogar de forma mais relaxada o segundo set, levando a parcial por mais um 6/4, em 36 minutos.

Na próxima rodada do Intrum Stuckholm Open, Sandgren aguarda o vencedor do difícil confronto entre o qualifier alemão #193 Oscar Otte e o lucky loser estoniano #133 Jurgen Zopp.