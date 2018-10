Jabeur choca Stephens e avança às quartas em Moscou

Apenas duas semanas após eliminar Simona Halep no WTA de Beijing, a #101 Ons Jabeur volta a triunfar sobre uma top 10. Nesta quarta-feira (17), a tunisiana venceu a #8 Sloane Stephens por dois sets a zero, com parciais de 6/3 e 6/2, em apenas 1h02 de partida pelo WTA Premier de Moscou, na Rússia.

Foi a oitava vitória de Jabeur sobre uma top 50, a terceira sobre uma top 10, tendo vencido Halep em Pequim 2018 com desistência da romena ao fim do primeiro set e Cibulkova em Roland Garros 2017, na segunda rodada, por dois sets a zero. Ainda assim, a tunisiana mantém saldo negativo em torneios WTA, tendo 59 vitórias e 67 derrotas ao longo de sua carreira, iniciada em 2012.

Na partida, Stephens continuou a apresentar os problemas habituais das últimas semanas, tendo um movimento bastante lento, além de cometer muitos erros não-forçados em meio a poucos winners. Apenas no primeiro set, ela havia marcado apenas quatro bolas vencedoras e 15 erros não forçados, ao passo que Jabeur conseguiu controlar a partida, utilizando de seu serviço para anular as oportunidades da americana.

Nas quartas de final da Kremlin Cup, Ons Jabeur já jogará sabendo que atingirá o melhor ranking da carreira na semana seguinte. Ela enfrentará a estoniana #21 Anett Kontaveit, que eliminou a francesa #42 Kristina Mladenovic em dois sets. Será a primeira partida entre as duas no circuito profissional da WTA.