Karolina Pliskova desaponta e perde para Zvonareva em Moscou

Ex-número dois do mundo, a atual #161 Vera Zvonareva volta a vencer uma top 10 pela primeira vez desde 2011. Nesta quarta-feira (17), a russa bateu a #5 Karolina Pliskova, da República Tcheca, em sets diretos, com parciais de 6/1 e 6/2, em 1h10 de partida, pelo WTA Premier de Moscou, na Rússia.

A última vitória de Zvonareva sobre uma top 10 havia ocorrido no WTA Finals de 2011, ainda realizado em Istambul, na Turquia, quando triunfou sobre Wozniacki em três sets. Desde então, foram oito derrotas em sequência, duas delas nesta temporada, para Kerber (Wimbledon) e Ostapenko (São Petersburgo). Em contrapartida, Pliskova não perdia para uma tenista de fora do top 100 desde Miami 2018, quando caiu para a então #186 Victoria Azarenka.

Na partida, a ex-númeroum1 da WTA mostrou um dos seus piores níveis de tênis dos últimos meses, com uma taxa de erros muito alta e escassos winners, além de um aproveitamento muito baixo no saque, vencendo apenas 42% dos pontos jogados nele. Na devolução, ela conseguiu seis break points, tendo perdido cinco, convertendo apenas um no primeiro set, seu único game vencido em tal estágio. Assim, a russa conquistou cinco dos sete games de saque de Pliskova.

Lutando diretamente pelo WTA Finals em Singapura, Karolina Pliskova contou com a sorte para entrar como oitava colocada, já que Kiki Bertens caiu para Aliaksandra Sasnovich também nesta quarta-feira (17). Elina Svitolina também se classificou diretamente para o torneio com os resultados.

Nas quartas de final da Kremlin Cup, Vera Zvonareva, que já avança mais de 30 posições no ranking mundial, enfrentará a letã #11 Anastasija Sevastova, que bateu no duelo cercado de drama a #48 Yulia Putintseva, numa maratona de 2h24. No confronto direto, Zvonareva tem um a zero, com uma vitória no WTA de Indian Wells, em 2010.