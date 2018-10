Bouchard atropela Suárez Navarro em Luxemburgo e deve voltar ao top 100 da WTA

Eugenie Bouchard continua sua semana iluminada no BGL BNP Paribas Luxembourg Open. Vinda do qualifying round, a canadense, que entrou no torneio como #108, tem mostrado um jogo impressionante e, nesta quarta-feira (17), fez mais uma vítima: a #24 Carla Suárez Navarro. Em impressionantes 53 minutos de jogo, a canadense bateu a espanhola por 2 sets a 0, com parciais de 6/1 e 6/0.

Suárez Navarro é a tenista com melhor ranking que Bouchard venceu no ano, superando a vitória na Fed Cup contra a #41 Lesia Tsurenko. O resultado em Luxemburgo deve devolver a canadense ao top 100 após nove meses - neste momento, ela está em #97 no live ranking.

No primeiro set, a boa exibição da canadense se deu, principalmente, ao aproveitamento de pontos no seu segundo serviço, alcançando o índice de 86%. Defensivamente também foi muito bem e pouco ameaçada, tendo que salvar apenas dois break points. Além disso, conseguiu forçar duas quebras no saque da rival, possibilitando que fechasse o set em 6/1.

No segundo set veio o atropelo de Bouchard. Melhorando em relação a já atuação agressiva no jogo de ontem (16), contra a #63 Timea Babos, a canadense conseguiu quebrar o serviço de Suárez Navarro logo no primeiro game do set, venceu os 10 primeiros pontos da parcial e não deu mais qualquer chance de reação à adversária, mantendo o bom índice de pontos ganhos no segundo serviço e não tendo que salvar nenhum break point. Assim, fechou o set com um pneu e garantiu a vitória.

Ao todo, Genie Bouchard conseguiu 26 winners, contra nove de Suárez Navarro, e cometeu apenas somente seis erros não-forçados. A canadense espera nas quartas de final do WTA de Luxemburgo a vencedora do confronto entre a alemã #67 Andrea Petkovic e a tcheca #33 Katerina Siniakova, que se enfrentam ainda nesta quarta-feira (17).