Com direito a pneu, Gasparyan passa por Jakupovic e avança em Luxemburgo

Margarita Gasparyan voltou a mostrar total superação de suas lesões no palco do BGL BNP Paribas Luxembourg Open. A russa, que atualmente ocupa o 124º posto no ranking WTA, venceu com parciais de 6/4 e 6/0 a #79 Dalila Jakupovic. Com a vitória, Gasparyan avança pela terceira vez seguida às quartas de finais de um torneio nível WTA.

A partida começou sem favoritismo imposto em nenhum lado, embora Gasparyan tivesse uma moral elevada. A russa soube tirar proveito do momento e, com extrema eficiência dominou por completo a adversária eslovena.

No primeiro set, o set do equilíbrio, cinco quebras de serviço: games quatro, cinco, seis, sete e dez. Gasparyan levou a melhor na parcial porque manteve-se calma e decisiva nos momentos de maior importância, deixando a adversária sem muitas opções de reação.

Na segunda parcial, a russa dominou por completo. Quebrou o serviço da adversária por três vezes e enfrentou um único momento de pressão, no terceiro game da parcial, onde precisou salvar break point.

Gasparyan segue com sua boa forma e espera nas quartas de final do WTA de Luxemburgo a embalada #66 Dayana Yastremska, que surpreendeu a #13 Garbiñe Muguruza, cabeça de chave número dois do torneio.