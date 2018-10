Yastremska mantém embalo e elimina Muguruza em Luxemburgo

Com o seu modo variando potência e spin na hora de trocar bolas, a jovem ucraniana de 18 anos, #66 Dayana Yastremska fez um confronto de muitas trocas de bola anulando a espanhola #13 Garbiñe Muguruza, cabeça de chave número dois do WTA de Luxemburgo. Yastremska, vinda do título de Hong Kong, venceu nesta quarta-feira (17) por parciais de 6/2 e 6/3, em 1h09.

Yastremska mostrou muita potência e qualidade para derrotar a sua oponente nas quadras duras cobertas do complexo da cidade do Luxemburgo. Finalista de Wimbledon juvenil em 2016, Yastremska mostrou toda a sua agressividade e foi arrasando a rival de forma categórica, logo engatando uma liderança de 4/2 no primeiro set não deixando a cabeça de chave número dois se recuperar e respirar na partida. Quebrando no sexto e oitavo games, a ucraniana fez 6/2 no placar de forma rápida contra a ex-líder do ranking, impedindo qualquer recuperação e empolgação de sua oponente.

Muguruza parecia desnorteada com o maior poderio ofensivo da Yastremska e isso refletia nos seus golpes após uma longa série de erros por falta de foco na primeira parcial e parecia não conseguir sair do problema no jogo. Tentando entrar mais dentro da quadra para equilibrar as ações, a espanhola até que tentou se manter no embate com o saque mas não resistiu.

A ucraniana, não tendo nada a ver com a performance ruim de Muguruza, se aproveitou da maior irregularidade da rival e fez 6/3, não deixando assim escapar sua primeira vitória contra uma ex-número um na carreira, fechando o segundo set e o a partida.

Na próxima rodada do BGL BNP Paribas Luxembourg Open, a jovem ucraniana terá um duelo diante da russa #124 Margarita Gasparyan, que passou com autoridade contra a eslovena #79 Dalila Jakupovic.