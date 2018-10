Tsitsipas derruba Millman em três sets e segue às quartas em Estocolmo

Na manhã essa quarta-feira (17), o jovem grego #16 Stefanos Tsitsipas derrubou o australiano #33 John Millman por dois sets a um, com parciais de 6/4, 3/6 e 6/3, em jogo apertado de 2h04. Com a vitória, o cabeça de chave número três vai às quartas de final do ATP 250 da Estocolmo.

O primeiro set foi bem equilibrado mas com vantagem para Tsitsipas, o diferencial sendo o primeiro game da primeira parcial, quando o grego quebrou o saque de Millman. Sob os olhares de seu pai Apostolos, o grego jogou mais focado usando sua direita e sua esquerda de uma mão sendo mais agressivo nos momentos decisivos vencendo por 6/4, em 41 minutos.

Mais tranquilo e forçando muitos erros não-forçados de seu oponente, Millman conseguiu ser mais regular do fundo de quadra e abusou demais de seus golpes variados no segundo set, se impondo diante do grego. Melhor no saque e mais consistente nas trocas de bola, o australiana jogou de forma mais tranquila o segundo set e levou a parcial por 6/3 em 46 minutos de partida, empatando a partida.

O terceiro set manteve o ritmo equilibrado mas com vantagem para Tsitsipas, o diferencial sendo o break no oitavo game do set, quando o jovem grego jogou muito e quebrou o saque de Millman. O atual #16 do mundo jogou mais relaxado usando o seu saque e sua direita para definir e vencer o set por 6/3, em 37 minutos.

Na próxima rodada do Intrum Stockholm Open, Tsitsipas enfrentará o vencedor do confronto entre o veteranos #29 Fernando Verdasco e #35 Phillip Kohlschreiber.