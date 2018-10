Goerges passa por Vekic em três sets e faz semis em Luxemburgo

Cabeça de chave um no WTA de Luxemburgo, a #9 Julia Goerges encontrou seu ritmo no encontro com a adversária croata cabeça de chave seis, a #35 Donna Vekic. Goerges venceu em 1h51 pelas parciais de 6/3, 3/6 e 6/3 nesta quinta-feira (17) e adicionou mais uma vitória em seu repertório contra a croata, agora somando três vitórias em três encontros.

A partida começou bem para a alemã: salvou break point logo no primeiro game e logo em seguida quebrou o serviço da adversária. Depois da quebra, Goerges voltou a salvar break points (quatro, precisamente) e eventualmente serviu para a primeira parcial.

Na segunda parcial, foi Vekic quem saiu na frente: quebrou também no segundo game e depois disso nenhum break point visto por nenhuma das partes. A partida ficou igual no placar, mas a croata passou a sentir dores e visivelmente passou a jogar de forma incômoda.

Na terceira e última parcial, ambas as tenistas serviram se forma excepcional, mas Vekic eventualmente cedeu e deixou-se ser quebrada, praticamente dando a partida para a alemã.

Goerges disparou sete aces e cometeu cinco dupla faltas durante toda a partida, enquanto Vekic fez um único ace e cometeu três dupla faltas.

A alemã disputa uma vaga para a final do BGL BNP Paribas Luxembourg Open com a canadense #108 Eugenie Bouchard, que venceu a alemã #67 Andrea Petkovic por 4/6, 4/0* e desistência. Goerges perdeu o único confronto entre as tenistas, em Roland Garros 2014.