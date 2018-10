Bencic e Yastremska vencem e marcam encontro em Luxemburgo

A quadra principal do WTA de Luxemburgo vivenciou nesta quinta-feira (18) duas ótimas partidas de quartas de final. Belinda Bencic, ex-top 10 e atual número 47 do mundo venceu a bielorrussa #63 Vera Lapko em 1h21. Dayana Yastremska, ucraniana número 66 do mundo venceu a empolgada russa #124 Margarita Gasparyan em exatamente 1 hora.

Belinda Bencic, vinda do qualifying round, fez partida rápida contra a ucraniana e mostrou que ainda sabe como ser tenista de topo, apesar do atual ranking. A suíça precisou salvar quatro break points durante toda a partida e, com isso, evitou de sofrer qualquer quebra. Lapko, apesar da grande experiência em quadras, cedeu o serviço por quatro vezes (e enfrentou outro seis break points).

A suíça disparou seis aces e cometeu uma única dupla falta, enquanto que a adversária fez dois aces e também duas dupla faltas. Com a vitória, Bencic alcança a primeira semifinal da temporada.

Dayana Yastremska, uma das grande apostas para o tênis ucraniano futuro tem feito excelente campanha no torneio europeu e voltou a mostrar as garras, dessa vez contra a carismática Margarita Gasparyan, a queridinha dos russos. Yastremska quebrou por cinco vezes durante a partida (três no primeiro set e duas no segundo) e foi quebrada por duas vezes (uma em cada parcial).

A ucraniana fez um único ace para suas três dupla faltas e Gasparyan fez três aces e quatro dupla faltas. A russa despede-se do torneio e encerra bem a temporada WTA - apesar das lesões, a russa conquistou o título do Tashkent Open). Yastremska, que vem de vencer o primeiro título na carreira em Hong Kong, segue no torneio e avança para a segunda semi final da temporada.

Bencic e Yastremska se encontrarão pela terceira vez nas quadras do BGL BNP Paribas Luxembourg Open, onde disputarão uma vaga para a final. O encontro direto está empatado em 1 a 1, mas foi a ucraniana quem levou a melhor no último encontro.